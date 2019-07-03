«Дурак и подлец»: Соловьев оскорбил журналиста из-за погибших подводников

«Все-таки вынужден констатировать. Кашин дурак и подлец», — написал телеведущий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Кашин после гибели подводников заявил, что «было бы круто», если бы президент Владимир Путин «на этом фоне» отпустил украинских моряков.

Соловьев решил, что Кашин сравнивает российских моряков с «укровояками, нарушившими границу», и назвал это «глупостью и подлостью». По его мнению, Кашин «эмоционально глух» и «лишен чувства сострадания».

1 июля при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков. Причиной их гибели назвали отравление продуктами горения, причина пожара пока неизвестна. Среди погибших — семь капитанов первого ранга и два Героя России.

Украинских моряков, упомянутых Кашиным, ФСБ задержала в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.

Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.