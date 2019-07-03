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«Дурак и подлец»: Соловьев оскорбил журналиста из-за погибших подводников 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал журналиста Олега Кашина за упоминание украинских моряков в связи с гибелью российских подводников. Свой комментарий Соловьев опубликовал в Telegram-канале.
«Все-таки вынужден констатировать. Кашин дурак и подлец», — написал телеведущий (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Кашин после гибели подводников заявил, что «было бы круто», если бы президент Владимир Путин «на этом фоне» отпустил украинских моряков.
Соловьев решил, что Кашин сравнивает российских моряков с «укровояками, нарушившими границу», и назвал это «глупостью и подлостью». По его мнению, Кашин «эмоционально глух» и «лишен чувства сострадания».
1 июля при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков. Причиной их гибели назвали отравление продуктами горения, причина пожара пока неизвестна. Среди погибших — семь капитанов первого ранга и два Героя России.
Украинских моряков, упомянутых Кашиным, ФСБ задержала в ноябре 2018-го в Керченском проливе. В спецслужбе заявили, что два катера и буксир ВМС Украины незаконно вошли в территориальные воды РФ, опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия. В результате трое украинцев получили ранения.
Корабли с 24-ю моряками доставили в порт Керчи, моряков арестовали за незаконное пересечение границы.
Комментарии1
Общество , Владимир Соловьев , Олег Кашин , Владимир Путин , ФСБ
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