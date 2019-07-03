Сын актёра Сергея Филиппова узнал, что отец считал его мёртвым

Сын знаменитого актёра Сергея Филиппова Юрий впервые узнал, что отец так и не простил ему отъезд на ПМЖ в Америку. Оказалось, легендарный лектор из «Карнавальной ночи» не читал и даже рвал полученные от сына письма.

Правда выяснилась в эфире ток-шоу «Пусть говорят». Юрий Филиппов рассказывает, что его родители расстались, когда ему было семь лет, мать не выдержала постоянных гулянок мужа.

Он однажды пришёл очень поздно… под утро. И мама, пригрозив ему поленом, сказала: «Серёженька, а не пойдёшь ли ты отсюда!», — вспоминает сын знаменитого артиста.

Не секрет, что Сергея Филиппова, так ярко сыгравшего эпизодические роли в «Не может быть!» и «Иван Васильевич меняет профессию», сгубил алкоголь. После расставания с женой он сошелся с детской писательницей Антониной Голубевой , с которой и прожил до конца своих дней.

С отцом, говорит Юрий, они созванивались, несмотря на переезд в США. И сейчас сын актёра собирается писать книгу об отце «Есть ли жизнь на Марсе». Однако, как рассказал внучка Антонины Голубевой Марина Тропилло, Сергей Филиппов не простил отпрыску переезд, так как считал, что родина у человека должна быть одна, и даже поговаривал, что сын для него умер. Даже завещание он составил на имя дочери своей гражданской жены.

Слова о том, что актёр отрёкся от сына, подтвердил и друг Сергея Филиппова актёр Олег Белов

На вопрос: «Серёжа, где же твой сын?», он отвечал: «Он мёртв!», — с горечью рассказывает Белов.

Для Юрия Филиппова, который и сам уже находится в приличном возрасте, такие слова стали полным откровением — он всё же считал, что отец его любил и хорошо относился.

Но что теперь вспоминать — когда это было, всё быльём поросло, — резюмировал сын актёра.

Такая позиция отца объясняется и временем, в котором он жил, считает Юрий, да и сейчас, по прошествии 30 лет со дня смерти артиста, об этом и вовсе стоит забыть и не вспоминать. Гости студии, меж тем, отметили поразительную внешнюю схожесть сына и отца, и даже одинаковый голос.