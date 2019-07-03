«Он мертв!»: почему Филиппов отрекся от сына

Сын советского актёра Сергея Филиппова Юрий во время записи программы «Пусть говорят» узнал , что отец считал его «мёртвым» из-за эмиграции в США . Всю свою жизнь мужчина полагал, что именитый родственник любил его и хорошо к нему относился.

Юрий Филиппов рассказал, что его родители разошлись, когда ему было семь лет из-за того, что отец «постоянно гулял». Мать, артистка балета Алевтина Горинович однажды выгнала Сергей Филиппова из дома.

«Мама, пригрозив ему поленом, сказала: «Серёженька, а не пойдёшь ли ты отсюда!» — отметил сын артиста.

По его словам, позже они с матерью переехали в США, но общаться с отцом Юрий не перестал: Филипповы постоянно созванивались. Однако, как выяснилось, актёр не простил сыну эмиграцию. Это подтвердила внучка гражданской жены актёра, а также его друг Олег Белов . Филиппов считал, что родина у человека должна быть одна, поэтому вычеркнул сына из своего завещания.

«На вопрос: «Серёжа, где же твой сын?» он отвечал: «Он мёртв!» — заявил Белов.

Позиция артиста стал настоящим откровением для его сына. По словам Юрия Филиппова, он всегда думал, что отец его любит и хорошо к нему относится.