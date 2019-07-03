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«Он мертв!»: почему Филиппов отрекся от сына 

Рамблер + ещё 1 32 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Сын советского актёра Сергея Филиппова Юрий во время записи программы «Пусть говорят» узнал, что отец считал его «мёртвым» из-за эмиграции в США. Всю свою жизнь мужчина полагал, что именитый родственник любил его и хорошо к нему относился.
Юрий Филиппов рассказал, что его родители разошлись, когда ему было семь лет из-за того, что отец «постоянно гулял». Мать, артистка балета Алевтина Горинович однажды выгнала Сергей Филиппова из дома.
«Мама, пригрозив ему поленом, сказала: «Серёженька, а не пойдёшь ли ты отсюда!» — отметил сын артиста.
По его словам, позже они с матерью переехали в США, но общаться с отцом Юрий не перестал: Филипповы постоянно созванивались. Однако, как выяснилось, актёр не простил сыну эмиграцию. Это подтвердила внучка гражданской жены актёра, а также его друг Олег Белов. Филиппов считал, что родина у человека должна быть одна, поэтому вычеркнул сына из своего завещания.
«На вопрос: «Серёжа, где же твой сын?» он отвечал: «Он мёртв!» — заявил Белов.
Позиция артиста стал настоящим откровением для его сына. По словам Юрия Филиппова, он всегда думал, что отец его любит и хорошо к нему относится.
«Но что теперь вспоминать — когда это было, всё быльём поросло», — подытожил он.
Комментарии2
Общество , Олег Белов , Сергей Филиппов , Юрий Филиппов , США
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