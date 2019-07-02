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Севастопольцы несут цветы к стеле Мурманска в знак скорби по погибшим подводникам 

ТАСС + ещё 8 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Жители Севастополя, который является главной базой Черноморского флота, несут цветы к стеле Мурманска на аллее городов-героев, чтобы выразить скорбь в связи со смертью четырнадцати подводников на Северном флоте, сообщили ТАСС в пресс-службе городского правительства.
"Сегодня стало известно о том, что 1 июля в российских территориальных водах в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибло 14 моряков-подводников. В память о погибших подводниках жители Севастополя несут цветы к стеле "Мурманск" на аллее городов-героев", — говорится в сообщении.
Дань памяти погибшим воздали, в частности, ветераны подводного флота и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
"Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте, и сегодня севастопольцы всех возвратов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии", — привели в пресс-службе слова Овсянникова.
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Общество , Дмитрий Овсянников , ИТАР-ТАСС , Мурманск , Севастополь
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