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Голикова сообщила, что убыль населения в 2019 году составила 149 тыс. человек 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: ТАСС
Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный".
"Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни.
Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", — сказала она.
Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
"В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику", — отметила Голикова, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и "группы заболеваний, от которых не умирают".
По ее словам, после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.
"Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] — на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%", — сказала вице-премьер.
Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации. "Без вашего профессионального участия в регионах — в значительном количестве, не во всех — позитивные процессы могут не происходить", — сказала она, отметив, что в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования.
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Комментарии93
Общество , Татьяна Голикова , Минздрав РФ
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