Член ОПРФ призвал прокуратуру оперативно реагировать на оскорбления госсимволов

Малькевич в своем Facebook сообщил, что после того, как органы правопорядка не отреагировали на его обращение, он направил заявление в прокуратуру

«Вот — пример из тех материалов, что я направил в прокуратуру, — написал член ОПРФ, опубликовав картинку с картой России и гербом в виде двуглавого орла, на которые были нанесены свастика и бранные слова. — Свастику и мат, естественно, заретушировал перед публикацией. До этого я уже обращался к силовикам по поводу фейков — и что? Времени вагон вышел, но вся ложь вокруг событий на заводе «Кристалл» в Дзержинске так и болтается в Сети — ничего не происходит. Ноль реакции! Значит, буду продолжать долбать! Поставим на еженедельный (пока, потом будет чаще) общественный контроль наши органы», — пообещал Малькевич.

«Хочу, кстати, отметить, что реакции от органов правопорядка и на оскорбления — тоже ноль. Время идет, а все так и находится в публичном доступе», — добавил он.

«Мои читатели неоднократно спрашивали меня, что, мол, ты «против картинок в интернете-то начинаешь?». Что такого? «Пишут люди и пишут, ну критикуют и критикуют?» Еще раз хочу подчеркнуть! Не «пишут» — глумятся! Я считаю невозможным безнаказанное издевательство над государственными символами нашей страны, а, значит, и нашей историей», — подчеркнул Малькевич.

Он напомнил также, что в Польше за публичное оскорбление республики и ее символов — до 10 лет тюрьмы, в Японии за оскорбление государственных символов (любой страны) — до трех лет, в Германии за оскорбление или злонамеренное выражение презрения к стране, ее национальным цветам, флагу, гербу — штраф или заключение до трех лет.

«В Италии за публичное поношение республики, итальянской нации и их символов — до пяти лет. В Австрии за оскорбление государственных символов — до шести месяцев. Цивилизация? Просвещенные страны? Будем брать пример?)» — добавил член Общественной палаты.

Накануне Малькевич вместе с членом ОП Султаном Хамзаевым обратились в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по результатам мониторинга СМИ на предмет материалов, оскорбляющих госсимволику.