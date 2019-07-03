Качнувшая права россиянка рассказала о последствиях

Ранее в Канске из-за затопления ввели режим ЧС. Усс посетил город 1 июля и побеседовал с местными жителями. Во время разговора Овчинникова-Заморозова поинтересовалась, что будут делать люди, если вода размоет единственную дорогу. Она спросила у чиновника, будут ли присылать вертолеты.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам качну», — сказал Усс в ответ.

После этого чиновника раскритиковали интернет-пользователи, а депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что власть «не имеет права на подобного рода эмоции», и призвал разговаривать с людьми «исключительно уважительно». Пресс-служба губернатора назвала слова о «качании прав» вырванными из контекста, но признала, что «эмоции иногда брали верх» и над чиновником, и над людьми.

По данным «КП», к вечеру 2 июля Усс позвонил Овчинниковой-Заморозовой и сообщил, что паводок дороге больше не угрожает.

Губернатор сообщил, что рабочие укрепили дорогу, подняв ее уровень там, где это было необходимо.

Овчинникова-Заморозова сообщила, что разговор с чиновником был очень спокойным, они принесли друг другу извинения. Она подчеркнула, что претензий к губернатору у нее нет.