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Качнувшая права россиянка рассказала о последствиях 

Рамблер + ещё 16 19 минут назад
Жительница Канска Наталья Овчинникова-Заморозова, которую губернатор Красноярского края Александр Усс уличал в попытке «качнуть права», рассказала о решении волновавшей ее проблемы с дорогой. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Ранее в Канске из-за затопления ввели режим ЧС. Усс посетил город 1 июля и побеседовал с местными жителями. Во время разговора Овчинникова-Заморозова поинтересовалась, что будут делать люди, если вода размоет единственную дорогу. Она спросила у чиновника, будут ли присылать вертолеты.
«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам качну», — сказал Усс в ответ.
После этого чиновника раскритиковали интернет-пользователи, а депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что власть «не имеет права на подобного рода эмоции», и призвал разговаривать с людьми «исключительно уважительно». Пресс-служба губернатора назвала слова о «качании прав» вырванными из контекста, но признала, что «эмоции иногда брали верх» и над чиновником, и над людьми.
По данным «КП», к вечеру 2 июля Усс позвонил Овчинниковой-Заморозовой и сообщил, что паводок дороге больше не угрожает.
Губернатор сообщил, что рабочие укрепили дорогу, подняв ее уровень там, где это было необходимо.
Овчинникова-Заморозова сообщила, что разговор с чиновником был очень спокойным, они принесли друг другу извинения. Она подчеркнула, что претензий к губернатору у нее нет.
«Мы никак не ожидали, что за сутки эта проблема может решиться. Удивительно. Мы рады», — заявила она.
Комментарии78
Общество , Видео , Александр Усс , Евгений Ревенко , Госдума , Комсомольская правда
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