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Нагрубившего подтопленцам губернатора оправдали 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса, который упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права», раскритиковала видеозапись разговора. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 июля.
«Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста», — сказала начальник управления пресс-службы Елена Уляшева.
По ее словам, в сложившейся ситуации «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором».
«Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил», — подчеркнула Уляшева, комментируя реплику главы региона.
Она считает важным факт принятия решений, которые позволят помочь пострадавшим жителям Канска.
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