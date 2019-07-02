Нагрубившего подтопленцам губернатора оправдали

Пресс-служба губернатора Красноярского края Александра Усса , который упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права», раскритиковала видеозапись разговора. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 2 июля.

«Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста», — сказала начальник управления пресс-службы Елена Уляшева.

По ее словам, в сложившейся ситуации «эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором».

«Но я считаю, сегодня совершенно не важно, кто кому как ответил», — подчеркнула Уляшева, комментируя реплику главы региона.

Она считает важным факт принятия решений, которые позволят помочь пострадавшим жителям Канска.