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Жильцы петербургской квартиры обнаружили питона 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Спасатели поймали питона длиной более полуметра в жилом доме на улице Авангардной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в управлении МЧС по городу.
"В квартиру приехали сотрудники поисково-спасательной службы, где была обнаружена похожая на питона змея длиной около 60 см. Змею поймали", — сказал представитель ведомства.
Рептилию сотрудники спасательной службы забрали с собой и передали ветеринарам, сейчас ее хозяев разыскивают. Откуда питон взялся в квартире, сами жильцы пояснить не смогли.
Городские СМИ опубликовали запись, на кадрах которой видно, что пятнистая змея была обнаружена спасателями в диване между сиденьем и подлокотником.
Питоны — неядовитые змеи, которые обитают в Африке и Азии, а также могут встречаться в Австралии. Они питаются мелкими грызунами и птицами, однако особи, длина которых может достигать шести метров, в состоянии съесть довольно крупное животное, например овцу.
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Общество , Санкт-Петербург
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