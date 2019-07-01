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Сургутские чиновники перешли на школьное питание 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сургутские чиновники решили перейти на питание для школьников. 1 июля работники муниципального предприятия «Комбинат школьного питания» (КШП) накормили сотрудников двух зданий администрации. Об этом сообщило агентство Urа.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.
1 июля сотрудники КШП уже накормили около 200 человек, в том числе заместителя мэра Алексея Жердева. Чиновник признался, что обед ему понравился. По его словам, предприятие со своей задачей справилось.
«Вкусная еда, большие порции и приемлемая цена. Стоимость моего обеда составила около 250 рублей. Всем нам хочется, чтобы еда была не только вкусной, но и полезной. Это очередное подтверждение, что наших детей кормят хорошо, и мы этому рады», — поделился впечатлениями заместитель мэра.
Как сообщила заместитель директора комбината школьного питания Елена Маковецкая, предприятие старалось составить для чиновников меню, максимально приближенное к школьному. При готовке компания использовала те же технологии и продукты, что используют в учебных заведениях. По ее словам, школьное питание предусматривает строгие требования и нормативы.
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