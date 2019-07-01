«Добить хотят». Поклонники волнуются за Доронину 

Во МХАТ имени Горького разбросали на полу фотографии бывшего художественного руководителя театра народной артистки СССР Татьяны Дорониной, пишет «Московский комсомолец».
Фотографии Дорониной были частью экспозиции о корифеях театра. Снимок разбросанных по фойе фотографий разместил в Facebook актер Антон Наумов.
В соцсетях предположили, что уничтожение части экспозиции является делом рук нового руководства театра, в частности, худрука Эдуарда Боякова.
«Совершенно очевидно, что он просто хочет ее добить… Похоронить заживо…», — предположили поклонники театра.
Ранее сообщалось, что артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть народную артистку СССР Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. Она покинула эту должность в декабре 2018 года. Артисты уверяют, что Доронину заставили уйти с поста и обманом лишили прав на творческое руководство