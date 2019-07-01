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«Добить хотят». Поклонники волнуются за Доронину 

Рамблер 4 минуты назад
Фото: РИА Новости
Во МХАТ имени Горького разбросали на полу фотографии бывшего художественного руководителя театра народной артистки СССР Татьяны Дорониной, пишет «Московский комсомолец».
Фотографии Дорониной были частью экспозиции о корифеях театра. Снимок разбросанных по фойе фотографий разместил в Facebook актер Антон Наумов.
В соцсетях предположили, что уничтожение части экспозиции является делом рук нового руководства театра, в частности, худрука Эдуарда Боякова.
«Совершенно очевидно, что он просто хочет ее добить… Похоронить заживо…», — предположили поклонники театра.
Ранее сообщалось, что артисты МХАТ имени Горького записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть народную артистку СССР Татьяну Доронину на должность художественного руководителя театра. Она покинула эту должность в декабре 2018 года. Артисты уверяют, что Доронину заставили уйти с поста и обманом лишили прав на творческое руководство
Комментарии
Общество , Антон Наумов , Татьяна Доронина , Эдуард Бояков , Владимир Путин , Московский комсомолец
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