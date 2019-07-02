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Уборка по-русски: женщина веником отогнала белого медведя 

ТК «Звезда» + ещё 14 1 час назад
Фото: pixabay
Британцы восхищены смелостью сотрудницы из Московского зоопарка.
Видео, как две уборщицы приводят в порядок вольер белых медведей в Московском зоопарке, поразило подписчиков британского таблоида Daily Mail. Они восхитились смелостью женщины, которая не растерялась, оказавшись в смертельно опасной ситуации. На кадрах, зафиксированных камерами видеонаблюдения, видно, как к женщине из-за укрытия подходит огромный белый медведь. Сотрудница, не растерявшись, выставила перед собой веник и отогнала хищника.
«В ходе инцидента, находившиеся в вольере сотрудники не пострадали. Все службы зоопарка регулярно проходят специальный инструктаж, а также тренинги по технике безопасности», — говорится в сообщении на сайте зоопарка.
Британские интернет пользователи назвали уборщицу находчивой, смелой, храброй и удивительной. При этом в Московском зоопарке не удивлены поведением уборщицы.
«Каждый сотрудник знает, как правильно вести себя в экстремальных ситуациях, в частности при непосредственном контакте с животным. Благодаря этим навыкам оказавшиеся в вольере белых медведей работники, не получили никаких травм. Белая медведица Мурма, ставшая участницей происшествия, также в полном порядке», — говорится в сообщении.
В отличие от британских подписчиков, русские пользователи Сети пожалели белого медведя, который, по их мнению, испугался уборщицу.
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