Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео 

Рамблер 50 минут назад
Выпускники школы из Владивостока, устроившие БДСМ-вечеринку во время последнего звонка, сняли новое видео.
БДСМ-маскарад: выпускники устроили скандальную вечеринку
Видеоклип начинается с нарезки сюжетов центральных телеканалов об организованном ими флешмобе. В частности, в ролике показан отрывок из программы «Место встречи», в котором бизнесмен Герман Стерлигов называет школьников «пропагандистами педерастии» и предлагает покарать их смертью.
По сюжету видеоклипа проходит год с событий на последнем звонке. Бывшие ученики собираются у школы и намереваются попасть внутрь, но их не пускают. После этого они поют песню о школе и бывших одноклассниках, а затем вспоминают, что в школу можно попасть с другого входа. Оказавшись в школе, они оказываются на новой вечеринке.
Напомним, что выпускники одной из школ Владивостока в честь последнего звонка устроили праздник на территории учебного заведения, нарядившись в форму полицейских и БДСМ-костюмы.
Комментарии11
Общество , Видео , Герман Стерлигов , Владивосток
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония «присвоила» Курилы
Россия помешала планам Украины59
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв38
Объявлено начало крупнейшей экологической катастрофы186
Семью Баскова постигло горе
Видео
00:12
В Нижневартовске прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:59
Успенская оправдала выходку Пугачевой
Шоу-бизнес
00:47
Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео
Общество
03:21
Россия помешала планам Украины
Армия
06:19
В Хабаровске задержали «леди Коготок»
Криминал Происшествия
03:05
Раскрыта роль Ельцина в организации броска на Приштину
Политика
01:08
Дробыш прокомментировал решение Катамадзе
Шоу-бизнес
02:56
Кикабидзе прокомментировал бойкот Катамадзе
В мире Кавказ
02:54
Опубликовано резонансное расследование Голунова
Общество
02:41
Семью Баскова постигло горе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение