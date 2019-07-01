Участники школьного БДСМ-маскарада сняли новое видео

Выпускники школы из Владивостока , устроившие БДСМ-вечеринку во время последнего звонка, сняли новое видео.

Видеоклип начинается с нарезки сюжетов центральных телеканалов об организованном ими флешмобе. В частности, в ролике показан отрывок из программы «Место встречи», в котором бизнесмен Герман Стерлигов называет школьников «пропагандистами педерастии» и предлагает покарать их смертью.

По сюжету видеоклипа проходит год с событий на последнем звонке. Бывшие ученики собираются у школы и намереваются попасть внутрь, но их не пускают. После этого они поют песню о школе и бывших одноклассниках, а затем вспоминают, что в школу можно попасть с другого входа. Оказавшись в школе, они оказываются на новой вечеринке.

Напомним, что выпускники одной из школ Владивостока в честь последнего звонка устроили праздник на территории учебного заведения, нарядившись в форму полицейских и БДСМ-костюмы.