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Опасное течение поставило под угрозу пляжный отдых в Анапе 

360tv.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Туристы не смогут искупаться в море в Анапе. Причиной этого стало опасное течение, которое может унести любителей поплавать в глубины.
Запрет на купание на пляжах Анапы ввели с понедельника, 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта, пишет сайт «Анапское черноморье».
Сильнейший шторм разразился у берегов Черного моря в черте Анапы. Море разволновалось настолько, что образовалось мощное донное течение. Это крайне опасно для отдыхающих: поток воды настолько силен, что может унести пловца в открытое море.
Власти города убедительно попросили туристов воздержаться от неги в морских волнах. Кроме того, родителям напомнили о важности следить за своими детьми в период разгула стихии. Нарушение этой просьбы может стоить отдыхающим жизни.
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