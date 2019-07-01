Опасное течение поставило под угрозу пляжный отдых в Анапе

Туристы не смогут искупаться в море в Анапе . Причиной этого стало опасное течение, которое может унести любителей поплавать в глубины.

Запрет на купание на пляжах Анапы ввели с понедельника, 1 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта, пишет сайт «Анапское черноморье».

Сильнейший шторм разразился у берегов Черного моря в черте Анапы. Море разволновалось настолько, что образовалось мощное донное течение. Это крайне опасно для отдыхающих: поток воды настолько силен, что может унести пловца в открытое море.

Власти города убедительно попросили туристов воздержаться от неги в морских волнах. Кроме того, родителям напомнили о важности следить за своими детьми в период разгула стихии. Нарушение этой просьбы может стоить отдыхающим жизни.