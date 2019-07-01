Опубликовано резонансное расследование Голунова

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«Медуза» опубликовала «то самое» расследование Голунова о кладбищах Москвы 

News.ru + ещё 10 57 минут назад
Издание «Медуза» опубликовало новое расследование журналиста Ивана Голунова, с которым он связывал своё задержание и последовавший арест. Репортёра подозревали в попытке распространения наркотиков.
Голунов рассказал подробности избиения
«Тот самый текст», как отмечают в редакции, одновременно напечатали ещё несколько изданий. Полный текст содержится в «Новой газете», Forbes, на сайте радиостанции «Эхо Москвы», с сокращениями расследование можно прочесть у РБК.
Как отмечает «Медуза», в работе над расследованием Голунову помогали коллеги из других СМИ. Они собрали информацию о переделе столичного рынка ритуальных услуг.
Как писал News.ru, корреспондент отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. Это произошло примерно через час после сдачи черновика расследования в редакцию.
Тогда в полиции заявили, что при досмотре и дома у репортёра нашли свёртки с наркотическим веществом и весы. Суд отправил его под домашний арест на два месяца, однако уже 11-го числа дело было закрыто из-за недоказанности причастности журналиста к совершению преступления.
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Общество , Видео , Иван Голунов , Forbes , Эхо Москвы , Москва
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