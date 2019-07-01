Песков предостерег российских артистов от гастролей в Грузии

Российским артистам, проводящим гастроли в Грузии, необходимо подумать о безопасности, так как власти Грузии до сих пор не осудили антироссийское поведение митингующих и нападки в адрес члена Госдумы РФ Сергея Гаврилова.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

«Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны»

Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Россия не будет поддерживать националистические движения, экстремистов и «ультрас», агрессивные действия которых направленны на российских парламентариев. Более того, власти РФ не могут позитивно воспринимать высказывания правительственных деятелей Грузии, чьи высказывания содержат «дух русофобства».

Песков также отметил, что в России с любовью относятся к грузинскому народу и любят за его «таланты».

Напомним, антироссийские акции в столице Грузии Тбилиси начались 20 июня после того, как депутата Госдумы РФ Сергея Гарилова осудили за то, что он занял место председателя грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия.