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Песков предостерег российских артистов от гастролей в Грузии 

360tv.ru 14 минут назад
Фото: ТАСС
Гастролирующим в Грузии российским артистам стоит задуматься о собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, грузинское правительство так и не выступило с официальным осуждением антироссийских акций и нападения на депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, передает ТАСС.
Российским артистам, проводящим гастроли в Грузии, необходимо подумать о безопасности, так как власти Грузии до сих пор не осудили антироссийское поведение митингующих и нападки в адрес члена Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.
«Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны»
Кроме того, пресс-секретарь заявил, что Россия не будет поддерживать националистические движения, экстремистов и «ультрас», агрессивные действия которых направленны на российских парламентариев. Более того, власти РФ не могут позитивно воспринимать высказывания правительственных деятелей Грузии, чьи высказывания содержат «дух русофобства».
Песков также отметил, что в России с любовью относятся к грузинскому народу и любят за его «таланты».
Напомним, антироссийские акции в столице Грузии Тбилиси начались 20 июня после того, как депутата Госдумы РФ Сергея Гарилова осудили за то, что он занял место председателя грузинского парламента во время Межпарламентской ассамблеи православия.
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Общество , Сергей Гаврилов , Дмитрий Песков , Госдума , ИТАР-ТАСС , Грузия
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