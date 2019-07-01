«Хочет наказать Россию?»: Соловьев осадил Катамадзе за бойкот

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России. По его мнению, артистке не следовало делать «такое громкое заявление», учитывая, что число ее поклонников в России неизвестно. Он также усомнился в том, что фанаты певицы выйдут на площади с протестами из-за ее решения.

«Простите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти?» — написал он в твиттере.

Комментируя заявление Катамадзе, коллега Соловьева Ольга Скабеева посмеялась над ее решением. «Как же нам теперь быть?» — написала телеведущая в телеграме.

Сенатор Алексей Пушков , в свою очередь, заявил, что Россия «легко обойдется» без выступлений грузинской певицы. По его мнению, Катамадзе мало знакома россиянам.

«Думаю, ее мало кто знает у нас в стране, — написал он в твиттере. — Это, безусловно, ее право. Как и наше право перестать приглашать к нам на выступления и концерты таких исполнителей. Легко обойдемся. Невелика потеря».

С критикой Катамадзе также выступил продюсер Иосиф Пригожин . В комментарии радиостанции «Говорит Москва» он призвал певицу ответить за свои слова.

«Они что, все с ума посходили? Это какая-то глупость. Ее же никто в стране не обижал. Это что за хлопанье дверью? Вопиющая ситуация! Когда люди делают такое заявление, они должны нести за это ответственность. Пусть сидит у себя в Грузии, там гастролирует», — приводит его слова издание.

В заключение Пригожин отметил, что, на его взгляд, любая ядерная держава «будет доминировать над маленьким государством». По мнению продюсера, соседним странам необходимо жить «по-человечески».

Накануне Катамадзе отказалась выступать в России. На прошлой неделе артистка приняла участие в джазовом фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, что вызвало критику со стороны грузинского общества.

«Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! — обратилась к соотечественникам в фейсбуке певица. — Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!»

Отмечается, что Катамадзе также присоединилась к требованиям отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии . Согласно позиции протестующих, он считается ответственным за действия полиции в ночь разгона первой протестной акции в Тбилиси 20 июня. По информации СМИ, в ту ночь были задержаны более 300 человек, около 240 получили ранения.

В комментариях к посту некоторые раскритиковали Катамадзе за выступление в Москве через два дня после начала антироссийских митингов.

«А что сразу не уехала? Или деньги важнее?», — спросил пользователь соцсети.

Другие посетовали, что артистка, до недавнего времени активно гастролирующая в России, изменила свое отношение из-за политической обстановки между двумя странами: «Каждый должен заниматься своим делом. Хотите заниматься и пением, и политикой? Не получится!», «Если Катамадзе не будет выступать в России, то тогда мы поедем к Катамадзе. Что же нам остается делать?», «Что за русофобская каша в голове?».

Примечательно, что в настоящее время пост певицы «недоступен», а последняя запись датируется 29 июня.

Ранее общественный резонанс вызвали слова советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе . В интервью «Московскому комсомольцу» 80-летний артист подчеркнул, что находится на стороне оппозиции.

«А на чьей я должен быть стороне? Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось», — цитирует его издание.

При этом Кикабидзе не исключил, что правительство могло намеренно пойти на такой шаг и назначить спикером депутата Госдумы России Сергея Гаврилова , зная о возможных последствиях. «Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска», — отметил он.

Акции протеста вспыхнули в Тбилиси 20 июня. Причиной тому стал инцидент с участием депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, прилетевшего в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвало то, что он занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.