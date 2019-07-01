Беглов открыл отремонтированную станцию метро «Академическая»

Врио губернатора Санкт-Петербурга проинспектировал работу станции метро «Академическая» после 11 месяцев капитального ремонта. Ранним утром глава Северной столицы проверил работу досмотрового оборудования и автоматов для пополнения проездных, а после спустился в подземку и пообщался с петербуржцами.

Поспрашивал у жителей, они очень довольны. Капремонт этой станции напрашивался, в следующем году ей исполнится 45 лет, но она ни разу не ремонтировалась, — подчеркнул Беглов.

За 11 месяцев капитального ремонта на станции полностью восстановили гидроизоляцию наклонного хода, заменили устаревшие асбоцементные зонты на современные алюминиевые, а также отремонтировали эскалаторы. Позаботились и о пассажирах с ограниченными возможностями: на «Академической» установили двери шириной в один метр, оборудованные системой автоматического открывания и закрывания, а для слабовидящих пассажиров нанесли тактильную разметку.

Обновился и вестибюль станции: здесь разместили новый пикет полиции, провели апгрейд систем видеонаблюдения, контроля доступа и громкоговорящего оповещения.

Фасад «Академической» заново облицован гранитом, известняком и мрамором, заменены витражи и кровельное покрытие. На платформе отполирована мраморная плитка и отремонтирован пол перонного зала.

«Как и обещали, к 1 июля завершили все работы», — подчеркнул Беглов в ходе открытия станции.