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В Петербурге после капремонта открыли станцию метро «Академическая» 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В петербургской подземке после 11-месячного капитального ремонта для пассажиров открылась станция метро "Академическая". Первый поезд прошел через станцию в 6.10.
Как сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы, на станции были отремонтированы эскалаторы, включая систему управления, на наклонном ходу проведены работы по гидроизоляции, также установлены современные системы видеонаблюдения.
Над самими эскалаторами обустроена балюстрада из негорючих материалов. На станции полностью заменили системы вентиляции, водоснабжения, отопления, обновлена кабельная сеть, проложены новые системы электроснабжения. Все светильники на "Академической" заменены на светодиодные.
Капитальный ремонт проведен и в вестибюле. Так, теперь на "Академической" появилась отдельная дверь шириной в один метр для маломобильных пассажиров. Чтобы в вестибюле уверенно ориентировались слабовидящие граждане, здесь выполнена тактильная разметка.
Общая стоимость работ по капремонту "Академической" составила 340 миллионов рублей.
Стоит отметить, что на капремонт станция закрывалась впервые за 45 лет своего существования.
В Петербурге планируют и дальше продолжить капремонт в подземке. Так, в следующем году начнутся работы на "Маяковской" и на "Московской".
Кстати
В Петербурге к 1 сентября должны открыться станции Фрунзенского радиуса — "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары". Работы почти завершены, в данное время на станциях ведется монтаж последних вентиляторов. Начато благоустройство территории у станций.
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Общество , Санкт-Петербург
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