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Основным досугом россияне назвали телевизор 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные газетой «Известия».
53 процента опрошенных смотрят фильмы и сериалы каждый день, еще 26 процентов делают это минимум раз в неделю. Также жители России любят проводить досуг с друзьями: 36 процентов респондентов встречаются с ними ежедневно, 30 процентов — не реже одного раза в неделю.
Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов. Более 55 процентов опрошенных россиян признались, что никогда не посещают театры и музеи, а 64 процента — не ходят на концерты любимых исполнителей. Таким образом еженедельно развлекаются 1–2 процента граждан, ежемесячно — менее восьми процентов.
По данным опроса, только 14 процентов россиян ежедневно уделяют время чтению художественной литературы, 28 процентов не делают этого никогда, 17 процентов респондентов читают раз в месяц, 13 процентов — реже одного раза в год.
Опрос был проведен в конце мая текущего года по всей России. В нем приняли участие 1616 граждан старше 18 лет.
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Общество , Социология , Левада-центр , газета "Известия"
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