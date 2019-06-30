Пользователи соцсетей высмеяли телеведущих «России 1» Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, которые поспорили о том, «великий» Владимир Путин или «отличный». Журналисты не сошлись во мнении по поводу перевода слов президента США Дональда Трампа о российском коллеге.
«Жаба и гадюка. История любви», — иронизирует redgrtw. «Победит Симоньян», — пишет пользователь Ярослав Кубарев, явно намекая на главного редактора RT Маргариту Симоньян. «Льстецы по призванию. Видать, ждут что им что-то перепадет за медово-сливочные речи», — считает пользователь Ирина Шилка. «Это же интереснее, чем тонущую Иркутскую область обсуждать», — заявил пользователь London15770854. «Посмотреть бы в глаза тому, кто взял этих людей на работу», — пишет viktorijareden.
Ранее телеведущие Соловьев и Скабеева поспорили, как лучше перевести слова президента США Дональда Трампа («great guy»), которые тот сказал по отношению к Владимиру Путину. Сначала корреспондент «Вестей» Павел Зарубин заявил, что Трамп назвал Путина «прекрасным парнем». Скабеева не согласилась и написала в своем telegram-канале, что Зарубин постеснялся — имеется в виду «великий», а не «прекрасный». Соловьев ответил телеведущей, что стесняться, действительно, не нужно, но заявил, что переводить реплику надо как «отличный парень» из-за стилистических особенностей слова guy.