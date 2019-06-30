У матери-одиночки с двумя детьми Сбербанк отсудил машину за чужой долг

Суд лишил жительницу Волгограда Ирину Реброву автомобиля, который оказался в залоге у Сбербанка . Кредитная организация в иске заявила, что Renault Koleos 2008 года выпуска с 2013 года находится в залоге и прежний ее владелец не заплатил по кредиту ни копейки.

Сама Ирина купила автомобиль в 2016 году уже у третьего лица. Она рассказала RT, что на тот момент смогла проверить приобретаемое движимое имущество на обременение лишь по фамилии последнего владельца. «К сожалению, возможность проверять машину по VIN появилась лишь 01.01.2017, иначе бы я все увидела, а так как Капелько [прежний владелец] кредитов не брал, то летом 2016-го проверка по его фамилии показала, что за ним ничего нет, и я совершила сделку», — рассказала женщина.

Уже во время судебного заседания выяснилось, что в 2015 году банк выиграл дело против должника, однако тогда никто не стал арестовывать автомобиль, находившийся в залоге. Женщине посоветовали обратиться в полицию с заявлением на недобросовестного продавца машины, но там признались, что дело безнадежное, так как в отношении мужчины уже возбуждено несколько дел о мошенничестве по продаже квартир.

«Судья пришла к выводу, что я должна была провести проверку всех владельцев, указанных в ПТС. Хотя с какой стати я должна была это делать? У меня не было с ними никаких отношений, обязательств», — считает Реброва. Однако специалисты встали на сторону суда. Координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов подчеркнул, что при совершении сделок с недвижимостью и с дорогостоящими автомобилями необходимо обязательно проверять на предмет наличия залогов всех владельцев. «Сбербанк кредит давал? Давал. Машина в залоге? В залоге. То, что она сменила несколько собственников, банк теоретически может представить как мошенническую цепочку», — считает эксперт.

Реброва одна воспитывает двоих сыновей, один из которых болен пороком сердца и ему уже провели несколько операций. Как только судебные приставы лишат женщину автомобиля, ей придется продать дачу, чтобы купить новую машину для семьи.