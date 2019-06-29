Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа 

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеев по-разному восприняли слова президента США Дональда Трампа о Владимире Путине, сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп назвал российского президента «прекрасным парнем» (англ. great guy).
Скабеева решила обыграть слово great и написала в телеграме: «Не прекрасный, скорее, — великий! Зачем стесняться?».
Соловьев не согласился, отметив, что слова Трампа переводятся как «отличный парень, не больше, но и не меньше».
Скабеева привела в ответ перевод лозунга американского президента, звучавшего во время его предвыборной кампании «Make America great again» «Сделаем Америку снова великой».
«Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить?» — отметила она.