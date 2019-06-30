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Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине 

Lenta.ru + ещё 9 40 минут назад
Фото: @olgaskabeeva
Телеведущие Ольга Скабеева и Владимир Соловьев поспорили из-за перевода высказывания президента США Дональда Трампа о российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает Вести.ru.
В сюжете обозревателя ВГТРК Павла Зарубина Трамп назвал российского лидера «прекрасным парнем» (great guy — прим. «Ленты.ру»). Скабеева написала в Telegram-канале, что коллеги на телевидении «постеснялись» перевести определение американского лидера Путине как о «великом».
Ее заявление прокомментировал Соловьев. «Стесняться не надо, но "great guy" это "отличный парень". Не больше, но и не меньше. Стилистически из-за „guy“», — поправил коллегу телеведущий.
В ответ Скабеева призвала не вдаваться в стилистические аспекты. По ее словам, если в предвыборном лозунге Трампа «Make America great again» («Сделаем Америку снова великой») great переводилось как «великий», точно так же необходимо трактовать это слово в высказывании о российском лидере.
«К тому же, Путин — великий. Кто ж будет спорить?» — заключила она.
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Комментарии57
Общество , Павел Зарубин , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Дональд Трамп , Владимир Путин , ВГТРК , Lenta.ru , США
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