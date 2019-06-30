«Путин — великий»: Соловьев поспорил со Скабеевой

Ранее Трамп назвал российского президента «прекрасным парнем» (англ. great guy).

Скабеева решила обыграть слово great и написала в телеграме: «Не прекрасный, скорее, — великий! Зачем стесняться?».

Соловьев не согласился, отметив, что слова Трампа переводятся как «отличный парень, не больше, но и не меньше».

Скабеева привела в ответ перевод лозунга американского президента, звучавшего во время его предвыборной кампании «Make America great again» — «Сделаем Америку снова великой».