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«Путин — великий»: Соловьев поспорил со Скабеевой 

Рамблер + ещё 10 3 минуты назад
Фото: @olgaskabeeva
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеев по-разному восприняли слова президента США Дональда Трампа о Владимире Путине, сообщает РИА Новости.
Ранее Трамп назвал российского президента «прекрасным парнем» (англ. great guy).
Скабеева решила обыграть слово great и написала в телеграме: «Не прекрасный, скорее, — великий! Зачем стесняться?».
Соловьев не согласился, отметив, что слова Трампа переводятся как «отличный парень, не больше, но и не меньше».
Скабеева привела в ответ перевод лозунга американского президента, звучавшего во время его предвыборной кампании «Make America great again» — «Сделаем Америку снова великой».
«Ни про какую стилистику мы с Трампом не хотим даже слышать. К тому же Путин — великий. Кто ж будет спорить?» — отметила она.
Общество , Владимир Соловьев , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , США
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