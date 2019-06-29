Путин заявил, что Элтон Джон заблуждается по поводу отношения в России к ЛГБТ-сообществу.
Президент России добавил, что британский исполнитель — гениальный музыкант, но он ошибается в своих оценках.
«В России очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.
Ранее Элтон Джон обратился к российскому лидеру, посвятив ему пост в Instagram. Он отметил, что его огорчило недавнее интервью Путина Financial Times.
«Я категорически не согласен с тем, что политика, охватывающая многокультурное и сексуальное разнообразие, устарело в нашем обществе. Ваши слова о том, что вы хотите, чтобы представители ЛГБТ были счастливы, и что «у вас нет с этим проблем», кажутся мне лукавством», — говорится в публикации.