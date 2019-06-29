Путин заявил, что Элтон Джон заблуждается по поводу отношения в России к ЛГБТ-сообществу

Президент России добавил, что британский исполнитель — гениальный музыкант, но он ошибается в своих оценках.

«В России очень ровное и спокойное отношение к ЛГБТ-сообществу», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Ранее Элтон Джон обратился к российскому лидеру, посвятив ему пост в Instagram. Он отметил, что его огорчило недавнее интервью Путина Financial Times.