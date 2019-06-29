Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, который отбывает срок в колонии, написал там стихотворение, которое публикует Агентство городских новостей «Москва».
«Гроза по Тютчеву, гроза,
Затверженная на уроках,
Раскалывает на глазах,
Как жизнь на до и после срока.
Фарфор небес. Посуду бьем
На электрическое счастье.
Гроза, чреватая дождем,
Распахивает небо настежь —
Его беременность прервать,
Но сохранить озон чудесный,
И окрестить — за пядью пядь —
Всю свежевымытую местность».
По словам его адвоката Дареджан Квеидзе, в колонии Улюкаев пишет книгу.
«У него все хорошо, он продолжает писать книгу свою», — рассказала она.
Ранее появлялась информация о том, что экс-министр в колонии занимается йогой, работает в библиотеке, ведет литературный кружок.
В 2017 году Замоскворецкий районный суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. за взятку в размере 2 млн долларов, полученную от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Этими деньгами, по версии следствия, должна была быть оплачена положительная оценка Минэкомразвития, необходимая для заключения сделки при покупке «Башнефти».