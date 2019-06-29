Улюкаев написал в колонии стихотворение

«Гроза по Тютчеву, гроза,

Затверженная на уроках,

Раскалывает на глазах,

Как жизнь на до и после срока.

Фарфор небес. Посуду бьем

На электрическое счастье.

Гроза, чреватая дождем,

Распахивает небо настежь —

Его беременность прервать,

Но сохранить озон чудесный,

И окрестить — за пядью пядь —

Всю свежевымытую местность».

По словам его адвоката Дареджан Квеидзе, в колонии Улюкаев пишет книгу.

«У него все хорошо, он продолжает писать книгу свою», — рассказала она.

Ранее появлялась информация о том, что экс-министр в колонии занимается йогой, работает в библиотеке, ведет литературный кружок.