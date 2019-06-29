«Орленок» готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области

"Орленок" готов принять детей из зон подтопления в Иркутской области в случае необходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе всероссийского детского центра в Краснодарском крае

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поручил отправить детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в летние лагеря, в том числе в другие регионы страны. Он отметил, что в России много хороших мест для детского отдыха.

"Пока распоряжений от нашего учредителя-министерства просвещения РФ по этому вопросу не поступало, но, в случае необходимости, "Орленок" готов принять детей из зон подтопления Иркутской области. Такая практика существует. В центре неоднократно проходили реабилитацию ребята из регионов страны, где были ЧС или стихийные бедствия и даже после землетрясения в провинции Сечуань КНР", — сказали в пресс-службе.

В Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, в зоне которого находится 31 населенный пункт. Из-за сильных дождей и подъема уровня рек подтоплены более 3,7 тысячи домов, где живут более 9 тысяч человек. Как сообщало в субботу правительство области, затоплено 27 участков региональных дорог общей протяженностью более 200 километров, разрушено 15 автомобильных мостов, 35 водопропускных труб.

По последним данным МЧС России, в результате наводнения в регионе пять человека погибли, за медицинской помощью обратились более 500 человек, госпитализированы 112 человек.