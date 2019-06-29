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Умерла легендарная разведчица Екатерина Демина 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ
Екатерина Демина была единственной женщиной, служившей в разведке морской пехоты. Она ушла из жизни 24 июня 2019 года в возрасте 93 лет.
В Москве 24 июня на 94 году жизни умерла Герой Советского Союза, единственная женщина, которая служила в разведке морской пехоты Екатерина Демина (девичья фамилия Михайлова, — прим. ред.). Ее похоронили на Троекуровском кладбище.
Екатерина Илларионовна Демина добровольцем ушла на фронт совсем юной — в возрасте 15 лет. Стать санитарным инструктором в 369 отдельном батальоне морской пехоты сразу не получилось — брать ее не хотели. Однако своего она все же добилась, написав письмо членам советского правительства.
Она сама получила ранение и контузию, но несмотря на это не бросила раненых — продолжала выносить их с поля боя.
Ей приходилось стоять по грудь в ледяной воде, отстреливаться и при этом, выносить раненых. В эпизоде участвовали порядка тысячи советских бойцов, и почти половина из них выжили, во многом, благодаря умелым действиям Деминой. После ее наградили медалью «За отвагу».
В 1990-м она получила звание «Героя Советского Союза».
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Общество , Екатерина Демина
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