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В Петербурге подвели итоги конкурса «Мой город — мои возможности» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге завершился первый этап конкурса «Мой город — мои возможности», который проводится по инициативе врио губернатора города Александра Беглова.
28 июня были подведены итоги выполнения конкурсантами обязательных заданий — написания эссе о проблемах города и осуществления проекта «Добрый город».
Организаторы заявили, что на конкурс было подано 35 639 заявок со всей России — намного больше, чем предполагалось перед началом конкурса.
«В городе, очевидно, есть развитие и мы очень рады, что горожане, участвующие в конкурсе, поверили новой городской власти и в то, что перемены могут быть организованы с их участием», — отметила Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, в недавнем прошлом — победитель конкурса «Лидеры России».
По словам организаторов, конкурс «Мой город — мои возможности» помогает проявить творческий потенциал, дает шанс связать свою судьбу с госслужбой на благо Петербурга. Кроме того, молодые участники конкурса имеют возможность делиться идеями с серьезными наставниками, среди которых врио губернатора Александр Беглов, представители государственного аппарата и ведущих российских компаний, таких как ПАО «Газпром нефть», ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети».
Уже сейчас можно заметить первый положительный эффект от конкурса: некоторые результаты второго конкурсного задания украшают улицы Петербурга. Один из участников занялся проектом посадки огромного яблоневого сада, другая конкурсантка вышла на улицу Санкт-Петербурга с букетами цветов, которые дарила горожанам для поднятия настроения. Одной из самых интересных инициатив стал проект девушки, которая каждое утро проводит утренние зарядки для инвалидов-колясочников под лозунгом «Город без границ».
Комментарии
Общество , Александр Беглов , Ленэнерго , Россети , Газпромнефть , Санкт-Петербург
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