В Петербурге подвели итоги конкурса «Мой город — мои возможности»

Санкт-Петербурге завершился первый этап конкурса «Мой город — мои возможности», который проводится по инициативе врио губернатора города Александра Беглова

28 июня были подведены итоги выполнения конкурсантами обязательных заданий — написания эссе о проблемах города и осуществления проекта «Добрый город».

Организаторы заявили, что на конкурс было подано 35 639 заявок со всей России — намного больше, чем предполагалось перед началом конкурса.

«В городе, очевидно, есть развитие и мы очень рады, что горожане, участвующие в конкурсе, поверили новой городской власти и в то, что перемены могут быть организованы с их участием», — отметила Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга, в недавнем прошлом — победитель конкурса «Лидеры России».

ПАО «Ленэнерго», ПАО «Россети». По словам организаторов, конкурс «Мой город — мои возможности» помогает проявить творческий потенциал, дает шанс связать свою судьбу с госслужбой на благо Петербурга. Кроме того, молодые участники конкурса имеют возможность делиться идеями с серьезными наставниками, среди которых врио губернатора Александр Беглов, представители государственного аппарата и ведущих российских компаний, таких как ПАО «Газпром нефть»

Уже сейчас можно заметить первый положительный эффект от конкурса: некоторые результаты второго конкурсного задания украшают улицы Петербурга. Один из участников занялся проектом посадки огромного яблоневого сада, другая конкурсантка вышла на улицу Санкт-Петербурга с букетами цветов, которые дарила горожанам для поднятия настроения. Одной из самых интересных инициатив стал проект девушки, которая каждое утро проводит утренние зарядки для инвалидов-колясочников под лозунгом «Город без границ».