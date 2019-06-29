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Медведев запретил держать дома медведей, львов, кобр и китов 

Вести.Ru + ещё 12 1 час назад
Медведи в России теперь под запретом. Их запретили держать дома. Также как крокодилов, львов, тигров, волков, обезьян и кобр. Постановление 795 о запрете подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Но есть и исключения: запрещенных животных можно содержать в двух случаях — на время их лечения, а также тех, которые были куплены до 1 января 2020 года.
В постановлении правительства подчеркивается, что крупные хищники и ядовитые животные представляют опасность для человека. Кроме того, их привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий содержания в неволе. Это может неблагоприятно влиять на состояние здоровья, вплоть до гибели животного, подчеркивается на сайте правительства, где размещено постановление.
Под запрет домашнего содержания попали китообразные. Запрещено содержание в частном владении многих млекопитающих — медоедов и гиен, кроме видов земляных волков. В запретный список также попали парнокопытные и непарнокопытные, за исключением домашней лошади и находящихся в одомашненном состоянии быков.
Дома нельзя держать и приматов, за исключением магота — это берберская обезьяна. Не подлежат домашнему содержанию кобры и мамбы, такие ящерицы, как комодский варан или ядозуб. Под запретом и черепахи — каймановые и трехкоготные мягкотелые. Ядовитые лягушки тоже запрещены, например в список попали ужасный листолаз или бразильский гребнистоголов.
Под запретом среди птиц оказались пингвины, киви, соколы, совы, некоторые страусы. Список определил и ряд рыб, которых также нельзя содержать дома. Это скаты, кархаридных акулы, окуни и угри. В список правительства России также включены и коралловые полипы, такие как зоантарии.
Правительственный запрет не распространяется на содержание животных из списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях. Также разрешается держать запрещенных списком животных в организациях для разведения, с целью сохранения генетического фонда объектов животного мира.
Постановление устанавливает исключения для его применения в особых случаях. Но для каждого из них должно быть уведомление территориального органа Росприроднадзора.
В полувольных условиях или в неволе можно содержать только тех включенных в запретный список животных, которые пострадали или были травмированы и не могут в данный момент находиться в естественной среде. Пострадавших животных можно содержать дома до момента их передачи в приюты, питомники либо специальные организации, осуществляющие реабилитацию животных. Но во всех этих случаях о домашнем раненом медведе или другой животном придется сообщить Росприроднадзору.
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Общество , Видео , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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