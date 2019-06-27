«Алла Борисовна останется в каждом из нас»

Актриса и театральный педагог Алла Покровская , мать актера Михаила Ефремова , была похоронена в Москве на Троекуровском кладбище. В МХТ им. Чехова прошла гражданская панихида, на которой присутствовали многочисленные актеры, актрисы и другие театральные деятели.

В Москве простились с актрисой и театральным педагогом Аллой Покровской, матерью Михаила Ефремова, скончавшейся в минувший вторник после долгой болезни на 82-м году жизни.

Церемонией прощания руководил Золотовицкий. По его словам, Покровская была гениальной во всех ее ипостасях.

«Какая невероятная она была в своей правде, профессии, людях. Дорогая наша, прекрасная! Всю свою жизнь Алла Борисовна посвятила служению Московскому художественному театру имени Чехова», — цитирует ректора «СтарХит». Затем он прочитал вслух телеграмму от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Евгений Миронов , говоря о Покровской, подчеркнул, что она была самым честным человеком из всех ему встречавшихся.

«Я очень благодарен, что меня судьба свела с ней. Она так трепетно относилась к сцене. Володя Машков сказал, что Алла Борисовна была атомом солнца. Она останется в каждом из нас. — произнес актер. — Эти частицы никуда не деваются, они вонзаются во всех, кто рядом. Я глубоко признателен за то, что вы такая, какая есть. Искренность, порядочность и честность — в жизни и профессии. Большой пример».

Другой ученик Покровской, актер Владимир Машков сказал, что каждый ученик, попавший к ней, имел большой прорыв и большой успех.

«Таких больше нет. Она настолько была внимательна к нам! Когда приходила на наши дипломные спектакли, точные разборы нашей деятельности иногда за несколько минут меняли смысл. Таких педагогов нет», — отметил он.

Знаменитый сын актрисы принимал соболезнования присутствовавших. Михаил Ефремов тяжело переживает уход матери. Как сообщает СМИ, артист сидел возле гроба и едва стоял на ногах, когда был вынужден вставать, чтобы принять соболезнования. Гроб с телом народной артистки России по традиции проводили аплодисментами. Покровская похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.

Когда стало известно о печальном событии, народный артист России Валентин Гафт , работавший с артисткой в театре «Современник», одним из первых выразил свои соболезнования

«Уходят люди, которые несут в себе то накопленное великое искусство художественного театра, вообще русского театра», — сказал актер в беседе с ФАН.

По словам Гафта, Покровская была великолепным педагогом и многому его научила, несмотря на то, что была младше его на несколько лет.

«Репетировать с ней, прикасаться к ней, к ее таланту, — с теплом говорил артист. — Мы, живые люди, занимающиеся театром и искусством, будем лишены сейчас самых ценных вещей. Это просто на разрыв аорты, это страшно, каждый день кто-то умирает…»

Гафт убежден, что творческие люди вроде Покровской, умирая, забирают с собой то, что общество должно хранить и никогда не забывать.

Также свои соболезнования семье выразил актер театра и кино Игорь Верник

«Это очень большая утрата для русского театра, для Школы-студии МХАТ, где Алла Борисовна преподавала. Попасть к ней было счастьем, из ее рук выходили готовые артисты. Для нас это очень большая потеря», — приводит его слова RT.

Евгений Миронов признался, что его поразила новость об утрате артистки. По его словам, некоторые побаивались Покровскую, поскольку она была очень настоящей.

«Она могла быть резкой. Потому что не могла врать. Такой константы искренности и правды, конечно, будет сильно не хватать для нас всех. Очень скорблю», — сказал он в беседе с ТАСС.

Артист с большой нежностью вспоминал их совместную работу в спектакле «Господа Головлевы».