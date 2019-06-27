Сенатор призвал российских туристов не посещать Тунис

27 июня два взрыва прогремели в столице Туниса. Первый произошел неподалеку от посольства Франции . По предварительной информации, его устроил террорист-смертник.

По последним данным, количество пострадавших возросло до 9 человек.

Андрей Климов отметил, что не советует ездить в страны, где проходила "арабская весна", так как радикалы-террористы продолжают свою подпольную деятельность.

— Им нужны взрывы в местах скопления людей, им нужно максимальное освещение в СМИ, — отметил Климов в комментарии Nation News.

Он подчеркнул, что полного запрета на поездки в подобные страны нет, но туристы должны сами оценивать риски.