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Сенатор призвал российских туристов не посещать Тунис 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
Заместитель главы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов посоветовал россиянам временно отказаться от поездок в Тунис.
27 июня два взрыва прогремели в столице Туниса. Первый произошел неподалеку от посольства Франции. По предварительной информации, его устроил террорист-смертник.
По последним данным, количество пострадавших возросло до 9 человек.
Андрей Климов отметил, что не советует ездить в страны, где проходила "арабская весна", так как радикалы-террористы продолжают свою подпольную деятельность.
— Им нужны взрывы в местах скопления людей, им нужно максимальное освещение в СМИ, — отметил Климов в комментарии Nation News.
Он подчеркнул, что полного запрета на поездки в подобные страны нет, но туристы должны сами оценивать риски.
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Общество , Происшествия , Андрей Климов , Комитет Совета Федерации по международным делам , Тунис , Франция
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