В Госдуме призвали запретить продажу электронных сигарет подросткам и их курение в общественных местах

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев призвал запретить курение электронных сигарет в общественных местах и их продажу несовершеннолетним. Об этом сообщила пресс-служба парламентария. «Для нас с вами важно принять окончательное законодательное решение и приравнять электронные средства доставки никотина к обычным сигаретам с соответствующим запретом на продажу несовершеннолетним и курение в общественных местах», — сообщил В. Газзаев. Он выразил надежду, что осенью правительство утвердит концепцию государственной политики противодействия потребления табака на 2019-2035 гг., подготовленную Минздравом «К сожалению, Минздрав уже больше двух лет безуспешно пытается добиться утверждения правительством этой концепции с мерами по сокращению потребления табака и никотина. В конце весны ее в очередной раз вернули на доработку. Теперь срок стоит — 1 сентября, но не факт, что осенью правительство ее все-таки примет. Считаю, что депутатскому корпусу нужно содействовать министерству здравоохранения в решении этого вопроса», — резюмировал депутат.