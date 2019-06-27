Российские счета Депардье заморозили

Российские налоговики частично ограничили расходные операции по счетам французского актёра Жерара Депардье сообщает ТАСС. По словам его юриста, это стандартная операция, обеспечивающая гарантию уплаты налога или пеней.

«Это делается в целях обеспечения уплаты налога или пеней. После такой меры налогоплательщик производит сверку с налоговым органом, и, если задолженность не подтверждается, то такое ограничение снимается», — заявил юрист актёра Юрий Мосман.

По его словам, это стандартная процедура, которая «происходит с миллионами налогоплательщиков». При этом сумма вероятной задолженности не сообщается.

Мосман уверяет, что Депардье — образцовый налогоплательщик, что могут подтвердить контрагенты и налоговые органы.

Впрочем, это не первый случай, когда за актёром обнаруживаются задолженности перед ФНС. В июле прошлого года саранская налоговая через приставов пыталась взыскать с артиста долг в размере 1113 рублей, а в январе 2019 года московской инспекцией был заблокирован счёт «Продюсерского центра Депардье».