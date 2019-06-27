«Подорожало»: высшее образование стало менее доступным

За последний год стоимость обучения на платных отделениях в вузах России выросла в среднем на 15–19%. Об этом со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) сообщают «Известия».

По данным издания, согласно докладу Росстата «Информация о социально-экономическом положении России», индекс потребительских цен на услуги высшего профессионального образования в мае 2019 года к тому же месяцу прошлого года составил 115%, что говорит о росте стоимости учебы на 15% за год.

При этом, по данным ЕМИСС, в мае семестр обучения в государственных вузах в среднем по стране стоил 68,9 тысяч рублей, что на 19% больше, чем годом ранее (58 тысяч рублей). Подорожала и учеба в негосударственных высших учебных заведениях: с 46,3 тысяч до 55,2 тысяч рублей, подчеркивает газета.

По мнению опрошенных изданием экспертов, к началу учебного года цены за семестр вузах могут вырасти еще на 15-20%.

Отчасти на рост стоимости обучения в вузах влияют «майские указы президента» и необходимость удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону, пояснил президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков

«Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм», — объяснил эксперт.

По словам проректора по учебной работе МИСиС Вадима Петрова, объем затрат со стороны государства на одного студента постоянно растет, а значит растет и стоимость платного обучения.

Ранее глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в своем аккаунте в Facebook опроверг информацию о планах по сокращению бюджетных мест в вузах на 17% к 2024 году.