РПЦ уточнила свою позицию по абортам

Русская православная церковь (РПЦ) выступает не за законодательный запрет абортов, а за выведение их из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом написал в четверг в своем канале в Telegram председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда

"Церковь пока формулирует, а не уже сформулировала [документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия"], т. к. это только проект документа… Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви — вывод абортов из ОМС. За запрет выступают некоторые общественные организации", — написал он в своем канале в Telegram.

Ранее на сайте РПЦ был опубликован проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион признается человеческим существом. В проекте отмечается, что новый организм уже не может считаться частью материнского тела, поэтому аборт, не зависимо от того, на каком месяце беременности он выполняется, должен быть приравнен к убийству. Кроме того, предполагается, что врач должен иметь право отказаться от совершения аборта по своим религиозным чувствам. Также в тексте говорится о недопустимости с православной точки зрения использования средств контрацепции, взаимной ответственности родителей за совершение аборта и рассматривается вопрос об использовании пренатальной диагностики для выявления генетических заболеваний.

Проект документа создан комиссией Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования. Комментарии к проекту документа до 30 сентября принимаются на официальном на официальном сайте Межсоборного присутствия, на интернет-портале "Приходы" и в официальном блоге Межсоборного присутствия. Возможность оставлять свои комментарии предоставляется всем желающим.