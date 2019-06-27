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Онищенко назвал Меркель «трудным пациентом» и раскритиковал немецких медиков 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: Reuters
Канцлеру Германии снова стало плохо на публике.
Инцидент произошёл во время переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. На ролике, который публикует таблоид Bild, дрожащей Ангеле Меркель подносят стакан воды, но она отказывается.
В интервью «Говорит Москва» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко упрекнул немецких врачей, работающих канцлером.
«Хотел бы высказать недоумение по поводу отношения моих германских коллег к своим обязанностям. Состояние здоровья первого лица любого государства должно быть под постоянным персонифицированным медицинским наблюдением. Неделю назад произошла ситуация — никаких мер не принято, и мы видим, будем говорить, ремиссию этого состояния. Я допускаю, что госпожа Меркель — очень трудный пациент, но такие люди они все очень трудные.
В данном случае это явный прокол медицинских работников. После того случая, который произошёл, они должны были настоять на всестороннем обследовании».
На минувшей неделе Ангеле Меркель также стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Позже она объяснила сильную дрожь обезвоживанием.
По мнению Онищенко, симптомы подходят под этот диагноз, но заявлять о нём должна была не сама Меркель.
«Я был удивлён тем, что комментарии по этому поводу давала сама Меркель, а не медики, что, конечно же, нонсенс. Есть такой вариант, когда организм обезвожен, у него наступает озноб. Даже если это так было объяснено, то повтор этого — ни что иное как системная проблема обменного процесса. Если дело в питьевом режиме, тогда какого чёрта они там зарплату получают?»
Пресс-служба правительства ФРГ утверждает, что сейчас канцлер чувствует себя хорошо и планирует вылететь в Японию для участия в саммите G20.
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Комментарии
Общество , Франк-Вальтер Штайнмайер , Геннадий Онищенко , Владимир Зеленский , Госдума , Bild , Германия , Москва
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