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Названы лучшие российские регионы для рыбалки 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: ТАСС
Портал бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл в соцсетях опрос, чтобы выяснить, в каких регионах россияне предпочитают рыбачить. Почти половина опрошенных проголосовала за Карелию.
46% опрошенных назвали Карелию лучшим местом для рыбалки, — сообщили в Tvil.ru.
В тройку лидеров мест с лучшими условиями для этого вида отдыха вошли также Крым и Байкал (по 12%). Большое количество любителей рыбной ловли проголосовали за Астраханскую (10%), Ленинградскую области (6%) и Краснодарский край (6%).
Как писал News.ru, президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке. Он гарантирует всем жителям России свободную и бесплатную рыбалку везде, кроме природоохранных территорий. Теперь регионам необходимо установить суточные нормы вылова рыбы. В законе закреплена норма о бесплатном рыболовстве в личных целях. Кроме того, сохранена возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Республика Карелия
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