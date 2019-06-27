Названы лучшие российские регионы для рыбалки

Портал бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл в соцсетях опрос, чтобы выяснить, в каких регионах россияне предпочитают рыбачить. Почти половина опрошенных проголосовала за Карелию

46% опрошенных назвали Карелию лучшим местом для рыбалки, — сообщили в Tvil.ru.

В тройку лидеров мест с лучшими условиями для этого вида отдыха вошли также Крым и Байкал (по 12%). Большое количество любителей рыбной ловли проголосовали за Астраханскую (10%), Ленинградскую области (6%) и Краснодарский край (6%).