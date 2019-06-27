Умер упавший в оркестровую яму народный артист России

Саратове после падения в оркестровую яму скончался народный артист России , художественный руководитель театра юного зрителя Юрий Ошеров . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры.

«Буквально несколько минут назад стало известно, что Юрий Ошеров скончался, дата прощания с ним будет известна позже», — заявила собеседница агентства.

Ошеров умер на 77-м году жизни. Он упал в оркестровую яму 17 июня, после чего был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Юрием Ошеровым были поставлены такие спектакли, как «Холодное сердце», «Маленький принц», «Конек-Горбунок», «Недоросль».