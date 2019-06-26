Избила и привязала к койке: медсестра поиздевалась над сиротой

Студентка 2-го курса медколледжа, которая проходила практику в одной из столичных клиник, избила и привязала ребенка бинтами к больничной койке, чтобы тот не бегал по коридорам. Инцидент был запечатлен на видео и выложен в соцсети. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия по отношению к несовершеннолетнему. Свою вину девушка отрицает — по ее словам, дети в отделении были «не совсем вменяемые».

Москве в Морозовской детской больнице студентка избила ребенка и привязала его к больничной койке, чтобы тот не бегал по коридорам. Видео издевательств над малышом выложили в соцсети, пишет РИА «Новости».

На ролике, который в соцсети загрузил очевидец инцидента, видно, как девушка связывает малыша бинтами. В ответ он кричит: «Не надо, не надо!». Тем не менее медсестра игнорирует его просьбы остановиться.

По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, героиней видео оказалась студентка 2-го курса медицинского колледжа Екатерина Прокопович. Она проходила практику в терапевтическом отделении детской больницы.

Морозовская больница незамедлительно проинформировала о происшествии правоохранительные органы и руководство медколледжа, где та проходила обучение. Как сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения, после инцидента медсестра была отстранена от работы. Кроме того, вскоре ее отчислили из учебного заведения.

В самой больнице, где произошло ЧП, уточнили, что у них на практике находятся и другие студенты медучреждений. «В настоящее время в больнице предприняты усиленные меры по контролю за средним медицинским персоналом, в том числе за студентами-практикантами, которые находятся на практике в Морозовской детской больнице», — сообщили там.

Против девушки в итоге возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Сама медсестра-стажерка свою вину отрицает. Она рассказала, что в тот день дежурила на этаже одна.

«У нас очень много там детей лежат, которые сами себя ни обработать, ничего не могут. И вот мне медсестра поручила, допустим, так вот, сходи там, этого покорми. А эти дети, так скажем, этот мальчик и эта девочка, которые были, они не совсем вменяемые. Они, получается, плюются, щипаются и все», — пояснила подозреваемая в разговоре с телеграм-каналом Baza.

Также она пожаловалась, что после ЧП руководство медколледжа сразу же подписало приказ об ее отчислении, «не разобравшись в ситуации». По словам Прокопович, ребенка она не била, а лишь два раза стукнула по кровати.

Бинт же мальчик вытащил самостоятельно из «хирургички» и запутался в нем, утверждает студентка.

Между тем стало известно, что пострадавший мальчик оказался в детской больнице после того, как над ним издевались в приемной семье. Как сообщила Анна Кузнецова, психологическое и физическое состояние ребенка нормализовано, сейчас с ним работает. Омбудсмен добавила, что вместе с пострадавшим мальчиком в больницу попали еще двое детей из этой же семьи.

«Если мы не можем обеспечить безопасность детям в родной семье или приемной семье, и, более того, они могут столкнуться с этим в медицинском учреждении, то нужно с этим что-то делать. Многое зависит от бдительности тех людей, которые оказываются рядом», — сказала Кузнецова, поблагодарив тех, кто вовремя проинформировал о происшествии в больнице.

Это не первый случай, когда работники медучреждений жестоко обращаются с детьми. Так, в августе 2019 года на Сахалине медсестры связали колготками и завернули в простынь 5-летнего пациента. Инцидент был запечатлен на видео и выложен в соцсети. Сообщается, что таким образм персонал хотел наказать ребенка за плохое поведение, так как тот бегал по коридору, шумел и просил еду у людей.

Еще один инцидент произошел в июне прошлого года. Тогда в Санкт-Петербурге медсестра ударила новорожденного младенца головой по стенке инкубатора для недоношенных детей.

«В результате этого удара у ребенка зафиксированы множественные травмы головы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью», — сообщали в прокуратуре Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Силовики провели проверку инцидента — в итоге медсестра была привлечена к дисциплинарной ответственности и уволена из больницы. На нее также завели уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного второй статьей 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».