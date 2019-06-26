Танец россиянки посчитали неуважением к власти и обществу

Суд в Брянске оштрафовал женщину за тверк у памятника Курган Бессмертия, передает «Интерфакс».

Суд счел танец проявлением неуважения к власти и обществу и назначил женщине наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

Подозреваемая объяснила, что танцы — это ее хобби. Утром 28 апреля она захотела снять красивое видео с танцем и выбрала для него площадку у Кургана Бессмертия. Подруга засняла танец на телефон. 29 апреля подозреваемая опубликовала видео с танцем в Instagram.

Суд установил, что запись танца представляет выражение явного неуважения к обществу, в неприличной форме, и оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.

Решение о наказании за проявление неуважения в форме танца в России принято впервые.