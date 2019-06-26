Активист объявил о выявлении имен сибирских палачей НКВД

В рамках расследования дела о расстреле в 1938 году крестьянина Степана Карагодина его внук смог восстановить фамилии сотрудников НКВД, которые были прямыми исполнителями расстрелов в Колпашевском яре. Ведомство обезличивало их данные.

«Палачи Колпашевского яра — сотрудники Новосибирского НКВД: Терентьев, Ульянов, Кипервас, Кох, Резников», — написал Денис Карагодин, который ведет расследование, в посвященной ему группе в Facebook.

На сайте расследования указывается, что речь идет о Никите Терентьеве, помощнике начальника Нарымского окротдела УНКВД по НСО ЗСК СССР, лейтенанте государственной безопасности; Николае Ульянове — начальнике Нарымского окружного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР, лейтенанте государственной безопасности; Петре Кипервасе, начальнике 4 отдела Нарымского окружного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР, лейтенанте государственной безопасности; Николе Кохе, инспекторе 1 спецотдела (бывший 8-ой отдел) Нарымского окружного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР, лейтенанте государственной безопасности; Резникове Артемии, оперативном уполномоченном 3-го отдела Нарымского окружного отдела УНКВД по НСО ЗСК СССР, сержанте государственной безопасности.

Отмечается, что они были прямыми исполнителями приговоров.

Карагодин утверждает, что в 2019 году УФСБ России по Новосибирской области «начало скрывать данные о своих сотрудниках» Новосибирского НКВД, которые в 1937-1938 «убивали советских граждан».

«Несмотря на это нам удалось сделать полный деанон расстрельных актов Колпашевского яра (на копиях которых УФСБ Новосибирска обезличивало данные палачей). Публикуем профили (с фото) основной бригады палачей Колпашевского яра», — написал Карагодин.

Он также опубликовал выдержку из записок следователей: «В целях экономии патронов была внедрена система удушения петлей с применением мыла. Вот одни из эпизодов того времени. Будучи пьяными, исполнители решили поглумиться над молодой возлюбленной парой, оказавшейся приговоренной к расстрелу. Под предлогом сохранения жизни им предложили совершить половой акт со связанными руками на глазах у исполнителей. Молодой человек выполнил волю своих повелителей, и в этот момент были накинуты и затянуто петли на обе жертвы».

По его словам, выявление фамилий сотрудников НКВД заняло 2,5 года.

Расследование ведется в отношении судьбы Степана Ивановича Карагодина, который родился в 1881 году и был убит сотрудниками НКВД СССР 21 января 1938 года. Публичным представителем расследования является его внук, житель Томска Денис Карагодин. Целями расследование называется обнаружение тела или места захоронения убитого, привлечение причастных к его гибели к уголовной ответственности, а также сбор всех архивных документов о его судьбе.

Колпашевский яр — высокий обрывистый берег реки Обь в черте города Колпашево Томской области. Известен главным образом как место массовых захоронений людей, расстрелянных или умерших в тюрьме НКВД по Нарымскому округу в 1930-1940-е годы. По данным общества «Мемориал», общее число похороненных в Колпашевском яре составляет около 4 тыс. человек.

Захоронения случайно открыли в конце апреля — начале мая 1979 года. В 1992 году на месте захоронений установлен памятный знак о намерении установить памятник жертвам.