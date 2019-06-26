Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать вместо учебы

Бывший депутат Государственной думы России, актриса Мария Кожевникова прокомментировала слова заместителя директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, призвавшей девочек выбирать ранние роды, а не образование.

— Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других, — заявила Кожевникова.

Актриса считает, что каждый сам может решить, как распоряжаться своим временем, а чиновница не должна никому навязывать свое личное мнение.

— У нас вообще очень многие стали друг друга учить, как им жить. У каждого, во-первых, своя формула безусловного счастья. Кому-то надо получить 10 образований, кому-то два, кому-то одно, кому-то вообще действительно не надо, — добавила Кожевникова.

Актриса согласилась, что чем моложе девушка, тем больше у нее здоровья, но не согласилась с тем, что они не должны учиться, поскольку детей надо учить и обеспечивать.

— Поэтому, когда чиновница молодым девочкам такое советует, ну… хочется все-таки, чтобы каждый чиновник знал свое место, — заключила Мария Кожевникова. Ее слова приводит РЕН ТВ.

Напомним, в среду, 26 июня, заместитель директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам раньше рожать детей, чем получать образование.