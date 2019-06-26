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Мария Кожевникова ответила чиновнице, призвавшей рожать вместо учебы 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший депутат Государственной думы России, актриса Мария Кожевникова прокомментировала слова заместителя директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлии Арсениной, призвавшей девочек выбирать ранние роды, а не образование.
— Мне хочется чиновницу попросить, чтобы она тоже побольше образования получила, потому что свои жизненные принципы не надо распространять на других, — заявила Кожевникова.
Актриса считает, что каждый сам может решить, как распоряжаться своим временем, а чиновница не должна никому навязывать свое личное мнение.
— У нас вообще очень многие стали друг друга учить, как им жить. У каждого, во-первых, своя формула безусловного счастья. Кому-то надо получить 10 образований, кому-то два, кому-то одно, кому-то вообще действительно не надо, — добавила Кожевникова.
Актриса согласилась, что чем моложе девушка, тем больше у нее здоровья, но не согласилась с тем, что они не должны учиться, поскольку детей надо учить и обеспечивать.
— Поэтому, когда чиновница молодым девочкам такое советует, ну… хочется все-таки, чтобы каждый чиновник знал свое место, — заключила Мария Кожевникова. Ее слова приводит РЕН ТВ.
Напомним, в среду, 26 июня, заместитель директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам раньше рожать детей, чем получать образование.
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