Российские проститутки потребовали отменить штраф за интимные услуги

Форум секс-работников России направил в правительство предложение об исключении из новой концепции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ штрафов за оказание интим-услуг. Об этом в среду, 26 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель Форума Марина Авраменко

По словам Авраменко, авторы инициативы ссылаются на отсутствие в России методов доказывания правонарушения по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), а также на рост насилия в отношении секс-работников со стороны общества и силовых структур.

Представители Форума — коллегиального органа инициативной группы российских секс-работников — предлагают полностью исключить из новой редакции КоАП РФ штрафы за занятие проституцией, размер которых в нынешней редакции Кодекса составляет 1,5-2 тысячи рублей.