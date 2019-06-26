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Российские проститутки потребовали отменить штраф за интимные услуги 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: Pixabay.com
Форум секс-работников России направил в правительство предложение об исключении из новой концепции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ штрафов за оказание интим-услуг. Об этом в среду, 26 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель Форума Марина Авраменко.
По словам Авраменко, авторы инициативы ссылаются на отсутствие в России методов доказывания правонарушения по статье 6.11 КоАП РФ («Занятие проституцией»), а также на рост насилия в отношении секс-работников со стороны общества и силовых структур.
Представители Форума — коллегиального органа инициативной группы российских секс-работников — предлагают полностью исключить из новой редакции КоАП РФ штрафы за занятие проституцией, размер которых в нынешней редакции Кодекса составляет 1,5-2 тысячи рублей.
8 апреля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать межведомственную рабочую группу по подготовке нового КоАП РФ. Соответствующее распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.
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Комментарии
Общество , Дмитрий Медведев , Марина Авраменко , Lenta.ru
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