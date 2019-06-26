Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать с дорог «зебру». По его мнению, необходимо оставить подземные и надземные переходы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Владимир Жириновский считает, что отсутствие «зебр» позволит сократить количество аварий. Ведь в таком случае пешеходы будут пользоваться надземным или подземным переходом.

«Наши граждане идут по дороге — надо убрать пешеходов с дороги: (переходы должны быть — прим. ред.) или подземные, или надземные. Очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах», — сказал политик.

По его словам, необходимо также ввести льготные билеты на поезда, до отъезда которых остается меньше получаса, сообщил сайт kp.ru. Это позволило бы увеличить окупаемость железнодорожных перевозок и занять оставшиеся места в вагонах.