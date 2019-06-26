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Жириновский предложил убрать с дорог пешеходные переходы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать с дорог «зебру». По его мнению, необходимо оставить подземные и надземные переходы. Об этом сообщило РИА «Новости».
Владимир Жириновский считает, что отсутствие «зебр» позволит сократить количество аварий. Ведь в таком случае пешеходы будут пользоваться надземным или подземным переходом.
«Наши граждане идут по дороге — надо убрать пешеходов с дороги: (переходы должны быть — прим. ред.) или подземные, или надземные. Очень много аварий происходит как раз на пешеходных переходах», — сказал политик.
По его словам, необходимо также ввести льготные билеты на поезда, до отъезда которых остается меньше получаса, сообщил сайт kp.ru. Это позволило бы увеличить окупаемость железнодорожных перевозок и занять оставшиеся места в вагонах.
«У студентов нет денег на полный билет, дайте возможность кассам за пол цены продать билет, как и в театрах», — заключил Владимир Жириновский.
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Комментарии3
Общество , Политика , Владимир Жириновский , ЛДПР
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