В ПФР рассказали, как выросли пенсии после пересчета

Перерасчет был сделан в соответствии с поправками в законы о социальной помощи и прожиточном минимуме, которые были внесены в апреле. До этого пенсионеры, чья пенсия была ниже прожиточного минимума (ПМ), получали доплату, уравнивающую пенсии с минимумом.

Но каждый раз, когда в начале года, пенсии индексировались, их размер рос, а величина доплаты понижалась. В итоге на руки людям приходила также сумма, что была раньше.

По новым правилам, доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры поддержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций. Абсолютное большинство пенсионеров получили повышенные выплаты вместе с пенсией за май.