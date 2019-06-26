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В российские аэропорты захотели вернуть курилки 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В МВД поддержали возвращение комнат для курения в здания российских аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО Олега Калинкина.
По словам чиновника, помещения аэропортов слишком большие, и пассажирам не всегда удобно выходить на улицу, чтобы курить. В связи с этим он поддерживает идею оборудования помещений для курения внутри зданий.
Кроме того, Калинкин отметил, что с начала 2019 года было возбуждено больше 20 тысяч административных дел за курение в неположенных местах.
В апреле 2018 года комитет Государственной Думы по транспорту и строительству поддержал предложенный депутатом Сергеем Боярским законопроект, который предоставляет возможность курения табака в курительных комнатах зданий аэровокзальных комплексов. Антитабачный закон вступил в силу в России в 2013 году. С тех пор, по словам сотрудников аэропортов, многие пассажиры стали курить в туалетах, что доставляло дискомфорт другим путешественникам.
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Комментарии
Общество , Сергей Боярский , Госдума , МВД
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