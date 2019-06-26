В российские аэропорты захотели вернуть курилки

МВД поддержали возвращение комнат для курения в здания российских аэропортов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО Олега Калинкина.

По словам чиновника, помещения аэропортов слишком большие, и пассажирам не всегда удобно выходить на улицу, чтобы курить. В связи с этим он поддерживает идею оборудования помещений для курения внутри зданий.

Кроме того, Калинкин отметил, что с начала 2019 года было возбуждено больше 20 тысяч административных дел за курение в неположенных местах.