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Первых косаток и белух из тюрьмы отпустили на волю 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первую группу косаток и белух из "китовой тюрьмы" выпустили на волю в Хабаровском крае, передает РИА "Новости".
На свободу в естественные условия были отпущены две косатки и шесть белух.
Сначала косатки нервничали и не решались отплыть от берега, они ушли в открытые воды Сахалинского залива через несколько часов. После этого были выпущены белухи, они сразу уплыли в море.
Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сообщил, что перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы и разместили спутниковые метки.
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Общество , РИА Новости , Хабаровский Край
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