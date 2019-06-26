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Владимирская чиновница посоветовала девочкам не учиться, а рожать 

РИА Новости + ещё 5 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Речь о "молодых родах" зашла в ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости, который состоялся во вторник в областном доме молодежи.
"Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины", — приводит слова чиновницы местное издание "Зебра-ТВ".
Чиновница от образования: государство не обязано кормить детей
Кроме того, Арсенина отметила, что необходимо менять установки старшего поколения и не считать, что дети — это обуза.
Подобные высказывания получили неоднозначную оценку читателей.
РИА Новости пока не располагает комментарием регионального департамента здравоохранения на этот счет.
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Комментарии12
Общество , Владимирская Область
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